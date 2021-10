Due gol in sette partite di campionato. Leggendola così verrebbe quasi da bollare come flop l’acquisto di Tammy Abrahamsoprattutto per un giocatore che è chiamato a sostituire il terzo marcatore della storia giallorossa:. Il bosniaco all’Inter ha già segnato tanto quanto tutta la scorsa stagione e questo potrebbe alimentare rimpianti. Ma vanno chiarite due cose: Dzeko si trova in una struttura già rodata e reduce da uno scudetto mentre Abraham è arrivato in una Roma totalmente da ristrutturare tatticamente e mentalmente.Superato il paragone andiamo a vedere il rendimento dell’inglese.Abraham è arrivato al tiro con un problema alla caviglia, ma è comunque uno sbaglio che pesa.. Dalla Fiorentina (due assist più l’espulsione procurata di Dragowski) all’Empoli passando per Salernitana e Sassuolo. Manca l’acuto contro la big, ma ci sarebbe stato se Orsato avesse convalidato il suo gol con la Juventus anziché fischiare il rigore. Abraham è un catalizzatore di gioco offensivo, un giovane leader a cui Mourinho non rinuncerebbe mai anche per l’apporto in fase di recupero difensivo. Mancano i gol da bomber, vero. Ma è tutto il reparto offensivo della Roma a essersi un po’ bloccato dopo il ko nel derby.Insomma non è ancora Special come non lo è la Roma, ma i segnali visti in questo primo scorcio di carriera italiana fanno ben sperare tanto che Mourinho lo manda in campo anche quando non è in buone condizioni.