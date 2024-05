Chelsea, la verità su Conte: tra Milan, Napoli e le condizioni economiche

è un tecnico vincente, libero da vincoli contrattuali e con una voglia matta di tornare in pista. Tre condizioni che lo renderebbero appetibile sul mercato. Il paradosso è che allo stato attuale, nonostante la disponibilità mostrata e la grande spinta dei tifosi,hanno idee diverse per il futuro allenatore. I contatti informali con il club rossonero si sono fermati all’inverno,invece prende tempo e sonda altre candidature come quella(forte) di Pioli e quella di Italiano.

Mai come in questa fase della sua carriera. Ci sono ancora pagine da scrivere su questo libro ma la sensazione è che il futuro prossimo sarà ancora all’estero. Difficile che possa accettare le proposte arrivate dell’Arabia, Conte vuole determinare ancora in uno dei campionato più importanti del mondo.Nei giorni scorsisecondo alcune ricostruzioni, un intermediario lo avrebbe proposto al Chelsea. Questo tipo di indiscrezione non trova conferme: il tecnico salentino ha un curriculum e una storia al Chelsea che non ha bisogno di essere proposto.Sul discorso richiesta economica di cui si è tanto dibattuto nei giorni scorsi risulta essere intorno ai 9 milioni a stagione. Certamente una cifra importante ma alla portata dei club italiani che però, ora, sembrano avere idee diverse.