Roman Abramovic è irritato. Colpa dei ritardi nel rinnovo del visto di residenza in Gran Bretagna. Il tutto dopo la stretta annunciata dal governo May verso gli oligarchi ritenuti vicini al presidente russo Vladimir Putin, in seguito all'oscura vicenda del tentato avvelenamento dell'ex spia Serghiei Skripal.



CHELSEA IN VENDITA - Tanto che il magnate russo ha bloccato il progetto per il nuovo stadio Stamford Bridge. E non finisce qui. Infatti, secondo il prestigioso quotidiano britannico The Times, Abramovic chiederebbe un miliardo e 170 milioni di sterline qualora decidesse di vendere il club inglese.



BLANC TRA CONTE E SARRI - L'incertezza riguarda anche la panchina di Antonio Conte. Il Chelsea ha già trovato un accordo di massima con Maurizio Sarri, ma non ha versato gli 8 milioni di euro previsti dalla clausola di rescissione presente nel contratto dell'allenatore, legato al Napoli fino a giugno 2020. Nel frattempo, secondo il Daily Mail, il Chelsea valuta una pista alternativa che porta al tecnico francese Laurent Blanc.



HIGUAIN PER MORATA - Inoltre emergono nuovi particolari sul mercato in attacco. Come si legge sul London Evening Standard, sarebbe stata la Juventus a offrire l'argentino Gonzalo Higuain per riprendersi lo spagnolo Alvaro Morata e non viceversa.



DA COURTOIS AD ALISSON - Infine il Chelsea ha interrotto la trattativa per il rinnovo del contratto col portiere belga Thibaut Courtois. Secondo Sky Sports UK, i Blues stanno pensando al brasiliano della Roma, Alisson, già cercato da Liverpool e Real Madrid.