Roman Abramovich lascerà il Chelsea, ma la sua esperienza nel mondo del calcio, nonostante il turbinio relativo al conflitto in corso in Ucraina, pare non essere finita: secondo quanto riporta il portale turco Fanatik, infatti, l'oligarca russo avrebbe già avviato i contatti con i vertici del Goztepe, che milita nella Super Lig.



SVILUPPI - ​In particolare, Abramovich avrebbe già parlato con Mehmet Sepil, proprietario del club. Nei prossimi giorni si terranno nuovi incontri per provare a delineare i termini della trattativa che potrebbe concludersi con l’acquisizione del club da parte dell’imprenditore russo.