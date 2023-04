L'attesaè arrivata:Questo l'estratto del dispositivo:-"Accoglie i ricorsi iscritti al R.G. n. 17/2023 (Vellano/FIGC e altri), al R.G. n. 18/2023 (Nedved e altri/FIGC e altri) e al R.G. n. 13/2023 (Juventus/FIGC e altri), nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e rinvia alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A"dunque: il Collegio di garanzia del Cone in campionato a carico del club bianconero, che. La corte federale d'appelloNel frattempo, in attesa del nuovo verdetto,La squadra di Allegri, adesso, è terza in classifica.- Si tornerà dunqueche dovrà riformulare la sentenza. Due strade:(es. -9 iniziale di Chinè) olinea difensiva Juve)- Ecco la graduatoria aggiornata dopo la restituzione dei 15 punti:.Napoli 75Lazio 61Roma 56Milan 53Inter 51Atalanta 49Bologna 44Fiorentina 42Sassuolo 40Torino 39Udinese 39Monza 38Empoli 32Salernitana 30Lecce 28Spezia 26Hellas Verona 23Cremonese 19Sampdoria 16