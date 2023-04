12.30 - E' attesa in giornata la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI, chiamato a decidere in merito ai 15 punti inflitti alla Juventus per il filone plusvalenze. Gli scenari al momento sono tre: il primo è il ricorso accolto (viene subito tolto il -15 e le inibizioni ai dirigenti coinvolti), il secondo è il ricorso respinto (viene confermata la sentenza della CAF. Sarà possibile per la Juventus un ricorso al TAR ma soltanto per indennizzi e non più su penalizzazioni), il terzo è il rinvio alla CAF (il Collegio di Garanzia dello Sport chiede alla Corta d’Appello Federale di rimodulare la pena e di motivarla meglio. I punti di penalizzazione vengono restituiti (per essere eventualmente riassegnati), idem per le squalifiche dei dirigenti).



MOTIVAZIONI - Il Collegio di Garanzia del CONI ha fino a un mese e mezzo di tempo per pubblicare le motivazioni della sentenza. Ciò significa che, qualora si dovesse passare alla revisione della sentenza da parte della Corte Federale d'Appello, il nuovo procedimento avrebbe luogo a maggio, con i 15 punti nel frattempo restituiti alla Juve.