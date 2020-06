Con un comunicato pubblicato stamani sul proprio sito ufficiale il Football Capita l. Notizie molto interessanti, per la società ticinese che milita in Challenge League, la seconda divisione svizzera. Per di più esse giungono dopo giorni tumultuosi, segnati da unQuest'ultimo, nelle scorse settimane, era stato dato in predicato di entrare nell'assetto proprietario della società. Poi le cose sono andate diversamente e allora è partita la giostra dei veleni. Bentancur ha rilasciato alla testata svizzero-tedesca Blick. Tanto che il 22 maggio scorso lo stesso sito del FC Chiasso ha dato annuncio della presentazione di dueuna per conto della società e una personale da parte del direttore generale Nicola Bignotti , e adesso l'intermediario potrebbe addirittura passare al contrattacco . Staremo a vedere.. Il Chiasso continua a essere sotto il controllo di Soccer Future SA, che governerà la società attraverso il russo Andrey Ukrainets. Va segnalato che Soccer Future SA ha come amministratore unico un avvocato ticinese,. Questi risulta amministrare anche la Prosport 11 SAGL, società nel cui organico troviamo anche un tal Fabrizio Preziosi., agenzia in grande ascesa nel segmento della rappresentanza di calciatori e della gestione di carriere , la Football Capital SA con sede sociale a Lugano, di cui risulta amministratore unico Stefano Castagna, colui che va in giro per l'ambiente calcistico con la qualifica daa accompagnarlo come fosse una pochette. Di quella sede luganese ci si occupò a suo tempo, quando nel suo organico proprietario del Leeds United . Rispetto a allora il nome di Radrizzani è stato depennato dall'organico di Football Capital SA, al pari di quello di. Che a quel tempo era presidente del consiglio d'amministrazione.(la centrale londinese del gruppo), così come lo stesso Castagna. Invece Radrizzani, stando a quanto riferisce il sito di Companies House UK, risulta dimesso da Football Capital Limited in data 18 ottobre 2016 Il comunicato del Chiasso parla di “un accordo di consulenza per lagestione sportiva con Football Capital SA, società che opera nel settore della consulenza, dell’intermediazione e della gestione dei club, della carriera sportiva e dell’immagine di calciatori, di allenatori e di squadre professionistiche”.. Ma poi, come la mettiamo con la “gestione dei club”? Cosa sta a significare? Tanto più che, in quanto agenzia di gestione delle carriere dei calciatori, Football Capital SA non può proprio fare quella cosa lì. E del restoE ancora, nel capoverso finale il comunicato del FC Chiasso informa che “Football Capital SA affiancherà l'attuale management con l'obiettivo di potenziare l'area tecnica”. In cosa consiste questo “affiancamento”. E soprattutto,Chiediamo senza alcuna malizia, tanto più che giuriamo sulla notoria e specchiatissima onestà di tutti i soggetti coinvolti. Ma proprio perché agiamo per amore di trasparenza, e per@pippoevai