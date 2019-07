Trattativa chiusa, Moises Kean sarà il prossimo attaccante dell'Everton. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com i Toffees hanno raggiunto un accordo con la Juventus sulla base di un trasferimento a titolo definitivo a 30 milioni di euro più bonus, fino a un massimo di 40. Decisivo il summit andato in scena ieri a Montecarlo tra la punta azzurra e il suo agente Mino Raiola: Kean firmerà un contratto di cinque anni da 3 milioni di euro più bonus a stagione. Domani sarà in Inghilterra per sostenere le visite mediche di rito e per mettere tutto nero su bianco. Kean saluta l'Italia, la Premier lo attende.