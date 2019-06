Prosegue la vicenda giudiziaria che vede protagonista Neymar, impegnato nelle ultime in Brasile dove è stato ascoltato dagli inquirenti in merito all'accusa di stupro avanzata dalla modella brasiliana Najila Trinidade. L'attaccante del PSG si è presentato in commissariato per rilasciare la propria deposizione, durata oltre 5 ore, in stampelle a causa dell'infortunio rimediato nelle gare di preparazione alla Copa America.



LE PRIME PAROLE - Sono arrivate anche le prime parole di Neymar che, dopo aver definito come consenziente il rapporto con la modella, ha parlato ai giornalisti di Globo Tv ribadendo la propria posizione: ''La verità prima o poi verrà fuori''.