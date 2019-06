Angel Di Maria, esterno del Paris Saint-Germain e dell'Argentina, parla di Leo Messi: "​Adoro giocare con Messi. Adoro vederlo anche in allenamento. Le cose che fa. E' qualcosa di unico. Impossibile da spiegare... L'altro giorno Acuna ha lanciato un pallone impossibile per chiunque, Messi lo ha agganciato. Nessuno sarebbe stato in grado. Barcellona? Ho avuto la possibilità di andarci, ma alla fine non è successo. Sarei andato per lui" le parole del Fideo a Olè.



SU NEYMAR - "Con Neymar abbiamo parlato spesso di Leo. Hanno un gruppo Whatsapp con Suarez, parlano molto. Parliamo sempre di lui".