Le parole di Lotito fanno il giro del mondo. Il popolare quotidiano britannico "The Sun" gli dedica un articolo: "Il proprietario della Lazio, Claudio Lotito, ha scatenato nuove polemiche a sfondo razziale... è saltato a pié pari nel dibattito che infuria in Italia" sul razzismo nel calcio.



THE SUN SU LOTITO - Il Sun racconta l'esperienza dell'attaccante dell'Inter Lukaku, bersagliato da alcuni tifosi del Cagliari. Lotito ha detto la sua, "ha tirato fuori una bizzarra giustificazione che ha sollevato ulteriori questioni". Continua il giornale: "Il calcio italiano è stato messo sotto accusa vista la scarsa risposta rispetto a quel che è successo a Lukaku". In Russia espreso.rs parla di "dichiarazione scandalosa".