La Lazio risponde alle accuse di razzismo rivolte al presidente Claudio Lotito in seguito alle sue dichiarazioni rilasciate ieri a margine del Consiglio Federale FIGC: "Un termine inappropriato ha suscitato una esasperata strumentalizzazione e veicolato un messaggio in netto contrasto con tutte le iniziative da tempo messe in atto dalla società per la difesa dei valori etici e morali a cui si è sempre ispirato il Presidente Claudio Lotito e che da sempre lo pongono in prima linea contro qualsiasi forma di discriminazione" la nota apparsa sul sito ufficiale del club.



LE PAROLE DI IERI - Questo, invece, il virgolettato di Lotito di ieri: "​Non sempre la vocazione 'buu' corrisponde effettivamente a un atto discriminatorio o razzista. Ricordo quando ero piccolo, spesso a persone non di colore, che avevano la pelle normale, bianca, venivano fatti i 'buu' per scoraggiarle a segnare il gol davanti al portiere".