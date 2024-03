Acerbi: 'All'Olimpico ho mostrato il dito medio a chi mi augurava la morte'

Dopo la polemica scoppiata a seguito dell'episodio con Juan Jesus, il difensore dell'Interha lasciato un'intervista al Corriere della Sera, tornando anche sul dito medio dell'Olimpico contro la Roma: «Sono triste e dispiaciuto: è una vicenda in cui abbiamo perso tutti. Quando sono stato assolto, ho visto le persone attorno a me reagire come se fossi uscito dopo dieci anni di galera, molto contente di essere venute fuori da una situazione del genere: sono state giornate molto pesanti»

«Certo, per questo ritengo che se uno sbaglia è giusto che paghi, come io ho pagato la multa quando ho mostrato il dito medio ai tifosi della Roma che mi urlavano "devi morire". In migliaia lo gridavano a me, che sono guarito due volte da un tumore e che sono testimonial dell'Airc».