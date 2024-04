Inter, la festa Scudetto LIVE minuto per minuto: pullman in arrivo a San Siro, tifosi già in delirio FOTO e VIDEO

24 minuti fa

17

Inter, è qui la festa. Nella giornata di oggi, dopo la partita casalinga con il Torino, i nerazzurri continueranno a festeggiare lo Scudetto conquistato lunedì 22 aprile e lo faranno in grande stile. Seguiremo tutta la giornata passo dopo passo, non facendovi perdere neanche un istante della giornata più bella per gli interisti.





11.04 - Arrivato il pullman dell'Inter, accolto tra due ali di folla



10.30 - Sono già tantissimi i tifosi in zona San Siro che attendono l'arrivo della squadra: sciarpe, bandiere e fumogeni per accogliere i campioni d'Italia





IL PROGRAMMA - Tante le iniziative previste con un programma preparato nei dettagli dalla società. Dopo aver disputato la gara a San Siro, Lautaro e compagni saliranno su un autobus scoperto che girerà per le strade di Milano. Partenza prevista per le ore 16. Arriva in Duomo verso le 20, dove avrà luogo l'apice della festa. Qui davanti a - si stima - 50 mila tifosi nerazzurri, la squadra verrà presentata e celebrata a dovere per il traguardo della seconda stella.



IL TRAGITTO - I due pullman con squadra e staff partiranno da San Siro alle ore 16, poi saranno in Piazzale dello Sport, via Caprili, Piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, Piazza Firenze, Corso Sempione, Viale Melzi D'Eril, Viale Giorgio Byron, Viale Elvezia, Piazzale Biancamano, Viale Francesco Crispi, Piazza XXV Aprile, Bastioni di Porta Nuova, Via Melchiorre Gioia, Viale della Liberazione, Viale Ferdinando di Savoia, Piazza della Repubblica, Via Turati, Via Manzoni, Piazza della Scala, Via Santa Margherita, Via Giuseppe Mengoni, fino ad arrivare in Piazza Duomo dove i calciatori si affacceranno da Terrazza 21.