Acerbi assolto, la reazione della moglie: 'Adesso sciacquatevi la bocca!'. E brinda contro gli haters

in occasione tra l’Inter e gli azzurri dello scorso 17 marzo.che non ha trattenuto la gioia per il proscioglimento e si è espressa attraverso i propri profili social.- “”, il messaggio sulla sua pagina Instagram mentre è in posa con un calice di vino bianco. Ma non si arrestano qui le reazioni di Claudio Scarpari che, commentando un post della pagina Chiamarsi bomber, ha scritto “”.- Acerbi era stato ascoltato dalla Procura Federale nella mattinata dello scorso 21 marzo, accompagnato dall’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, mentre nel pomeriggio era stato il turno di Juan Jesus. I due calciatori avevano ribadito le posizioni nelle ore e nei giorni immediatamente successivi al fatto, col giocatore nerazzurro che si era discolpato spiegando di essere stato malinterpretato e di aver pronunciato la frase “Ti faccio nero”; il giocatore brasiliano aveva invece confermato la sua versione sulle espressioni di stampo razzista rivoltegli da Acerbi dopo uno scontro di gioco.