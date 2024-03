Acerbi-Juan Jesus, Chiesa a CM: 'Per La Penna difficile fare di più'

Francesco Guerrieri

Il giorno dopo la il pareggio tra Inter e Napoli a San Siro, al centro della critica c'è il caso Acerbi: il difensore nerazzurro è stato accusato da Juan Jesus di avergli rivolto frasi di stampo razzista, "mi ha detto negro", sostiene il giocatore azzurro. L'ex giocatore della Roma si era rivolto all'arbitro La Penna a gara in corso, per poi chiarire che Acerbi gli avesse chiesto scusa nel post partita.



COSA DICE L'EX ARBITRO CHIESA - A commentare l'episodio per Calciomercato.com è l'ex arbitro internazionale Massimo Chiesa: "Juan Jesus accusa di aver ricevuto un'offesa razzista, La Penna che non ha sentito la frase cerca di tranquillizzarlo. Difficile fare di più: le scuse di Acerbi non giustificano assolutamente l'offesa razzista, ma il perdono Juan Jesus ("sono cose di campo") da grande uomo aiuta ad ammortizzare un episodio comunque molto grave. Al di là del cattivo esempio, non ne farei un caso di Stato".



COSA RISCHIA ACERBI - L'articolo 28 del codice di giustizia sportiva regola i comportamenti discriminatori: "Il calciatore che commette una violazione è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con l'ammenda da euro 10.000 a euro 20.000".