Inter-Napoli, la MOVIOLA LIVE: Rrahmani-Thuram, La Penna assegna rigore ma è fuorigioco. Manca giallo ad Acerbi

Il posticipo della 29esima giornata di Serie A va in scena alle 20.45 allo Stadio Meazza di Milano, tra l'Inter e il Napoli. Di seguito tutti gli episodi arbitrali dubbi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:



Diffidati Inter: Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan



Diffidati Napoli: Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge, Amir Rrahmani





INTER – NAPOLI h. 20.45

Arbitro: La Penna

Assistenti: Berti - Perrotti

Quarto ufficiale: Feliciani

VAR: Di Paolo

AVAR: Valeri



41' - Altro fallo di Acerbi su Raspadori: manca il giallo all'interista.



36' - Ammonito Pavard per un fallo a centrocampo su Kvaratskhelia. Nel prosieguo dell'azione, fallo non fischiato ad Acerbi sul georgiano.



27' - Sfida in area tra Thuram e Rrahmani, il kosovaro atterra in area il francese ma il guardalinee segnala un precedente fuorigioco: La Penna aveva dato rigore.