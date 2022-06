Tutto tace attorno ad. Calma apparente tra. I biancocelesti attendono una mossa dai rossoneri, per capire se c'è veramente l'interesse ad aprire una trattativa. Lo stesso calciatore freme per sapere se potrà andare via da Roma.Il difensore infatti è in rotta con l'ambiente biancoceleste. Vuole lasciare la Capitale dove il rapporto con i tifosi si è incrinato irrimediabilmente e a Milano tornerebbe volentieri, anche per riscattare il pessimo ricordo lasciato dieci anni fa.come alternativa a Kalulu e Tomori, visto che Botman è ormai sfumato. C'è anche stato un contatto fugace tra il tecnico e il calciatore. Si è parlato di accelerata nel week-end, mada parte del club Campione d'Italia.L'addio del 33 invece. Lotito chiede tra i 4 e i 5 milioni per cedere il cartellino e la ricerca degli acquirenti va avanti da gennaio. Cioè da quando il classe '87 ha manifestato la propria insofferenza e chiesto la cessione. Ciononostante,, per discutere del possibile affare. Si tratterebbe in ogni caso di un accordo raggiungibile in poco tempo. Tutto potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro in questa settimana, se da Milanello decidessero di sbrigare la faccenda. Al momento però tutto tace.