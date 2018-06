Acerbi si avvicina alla Lazio: Lotito e Tare vogliono rinforzare la difesa, stanno pensando a come migliorare il reparto dopo la partenza di Stefan de Vrij. Il nome n.1, la priorità, sembra essere Acerbi del Sassuolo. Mancino, ha 30 anni, negli ultimi 3 anni è il giocatore più continuo per minutaggio in Serie A, ha giocato più di tutti.

ACERBI LAZIO - Una garanzia, tanto che Squinzi, il patron neroverde, come riporta il Corriere dello Sport, vorrebbe 13-15 milioni per lasciarlo partire. Lotito non va oltre i 9 (era partito da 7), potrebbe decidere di inserire qualche contropartita tecnica. Lombardi andrà ad Auronzo con Inzaghi, ad andare in prestito al Sassuolo potrebbe essere uno tra Cataldi e Palombi.