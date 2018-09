Non si ferma mai, Acerbi lo stakanovista. Con la Lazio riprende dove ha lasciato: non si ferma mai. E Inzaghi ha deciso di non rinunciare mai all'ex Sassuolo. Contro l'Udinese andrà in campo una Lazio con tante novità, ma Acerbi sarà in campo. Come riporta il Corriere dello Sport, domenica con il Genoa è arrivato a 128 presenze consecutive tra coppa e campionato. Esattamente 11520 minuti: Acerbi non ha mai dovuto scontare una squalifica, mai un infortunio, mai una sostituzione. Dal 18 ottobre 2015, proprio contro la Lazio, l'inizio della fase positiva. Con stasera ed il derby di sabato, Acerbi raggiungerebbe quota 130 gare di fila. Davanti a lui solo Javier Zanetti, unico calciatore che ha collezionato 162 presenze consecutive.