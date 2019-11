Francesco Acerbi racconta il momento della sua Lazio al Corriere dello Sport, in una lunga intervista pubblicata oggi. Il difensore della Lazio analizza il momento biancoceleste e svela qualche retroscena, partendo dalla Nazionale: “Non ho mai pensato al posto fisso, cerco di dare il meglio affinché l’allenatore mi scelga. Ora manca Chiellini che è una colonna internazionale, ma resto con i piedi per terra cercando di sfruttare ogni opportunità come fosse una finale”.



CHAMPIONS E QUEL GOL A SIRIGU - La Lazio si trova al terzo posto, in piena zona Champions, Acerbi resta con i piedi per terra: “Stiamo facendo grandi cose in campionato, peccato per l’Europa League ma non è detta l’ultima parola. Puntiamo alla Champions ma il campionato non finisce domani, speriamo di essere ancora lì a maggio. Finalmente abbiamo trovato continuità, siamo sulla strada giusta, peccato la pausa…”. Contro il Torino l'eurogol: “Sirigu non mi saluta da giorni (ride, ndr). Qualche anno fa calciavo di più, ora vedendo Luis Alberto e Milinkovic mi dico che è meglio passarla a loro”.



ATTACCANTI E BOSNIA - Acerbi analizza due attaccanti, un compagno e un futuro avversario: “Ciro è un amico ed un grande attaccante. Lui è importantissimo per la Lazio e va preservato, speriamo continui a fare tanti gol, andasse avanti così sarebbe da Pallone d’Oro. Dzeko? Con Dzeko sarà un derby. Ho sempre detto che lui è uno dei più forti in circolazione: ha tutto. Anche all’andata ci ha messo in apprensione, poi oltre a lui ci sono altri giocatori forti come Pjanic”.