Inter, a tutti i costi.Le prima scelte sono Manuel Akanji del Borussia Dortmund e Trevoh Chalobah del Chelsea, se nessuno dei due andrà in porto l'Inter tornerà a parlare con la Lazio per l'ex difensore del Milan, cheOvvero alla mensilità di luglio e a quella di agosto, visto che l'Inter non è disposta a pagare i 500 mila euro che la Lazio chiede per il prestito.Un segnale importante, una rinuncia per il bene dell'Inter, di un giocatore che ha voglia di una nuova avventura lontano da Roma, dove è arrivato al capolinea.L'Olimpico l'ha fischiato in occasione dell'esordio stagionale contro il Bologna, la Curva Nord l'ha già dimenticato ma - con un comunicato - oggi ha smentito pressioni verso la società per cederlo: "Precisiamo che la Curva Nord, diversamente da quanto millantato in queste ore da qualcuno, non sta facendo pressione alcuna all'Inter su come chiudere il calciomercato. Ci fidiamo dei nostri dirigenti, sanno cosa fare e come devono lavorare. Quando avevamo qualcosa da dire lo abbiamo sempre fatto attraverso i nostri metodi e canali classici".