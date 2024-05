: quando deve intervenire lo fa in modo giusto, incolpevole su: spinge con insistenza e mette anche palloni interessanti per i compagni, come quello per Vinicius nel primo tempo.: partita positiva, ma concede troppo spazio a Davies in occasione del gol ed è un errore che rischia di costare caro. Si riscatta con l'assist per Joselu.: non sbaglia nulla su Kane, ingenuo sulla spinta a Kimmich in occasione del gol annullato. La spinta è lieve, ma vistosa.: il più incerto nel reparto difensivo, graziato da Sané nel primo tempo.

: questa volta non riesce a incidere (81': come il miglior Alessandro Borghese, è lui a ribaltare un risultato già scritto. Entra, manda il Real in finale in 4 minuti e si prende l'ovazione del Bernabeu: cosa chiedere di più?).: poche sbavature, ma non brilla (dal 70': contribuisce ad alzare il baricentro).: mette ordine da professore, corregge ogni sbavatura dei compagni (dal 70': dà un altro passo alle iniziative dei blancos).: ancora una volta tanta fatica, partita si sacrificio (dal 90+10').

: si muove, crea, conclude e anche bene. In una partita normale sarebbe bastato per segnare, ma Neuer non vuole sentire ragione (dall'81': entra con vivacità).: letteralmente imprendibile. Fa impazzire Kimmich, i raddoppi non bastano a contenerlo, solo Neuer e il palo gli dicono no. Lui non si arrende e alla fine riesce comunque a incidere forzando l'errore di Neuer sul pareggio.: la mossa Tchouameni a centrocampo spiazza per un tempo abbondante il Bayern, dopo lo svantaggio non si compone e ridisegna man mano la squadra. Pesca il jolly con Joselu, ma passa il turno con merito: la fortuna aiuta gli audaci, d'altronde.

: media tra una partita da 9 per quasi novanta minuti - spettacolare il duello con Rodrygo e Vinicius con almeno quattro parate straordinarie - e gli errori da 1 sul pareggio di Joselu, passaggio frettoloso e sbagliato e poi goffa respinta corta sulla conclusione di Vinicius. Errori che condannano il Bayern.: Vinicius lo manda a casa con il mal di testa, non lo vede mai e i compagni non riescono ad aiutarlo.: è costretto ad aiutare sistematicamente Kimmich su Vinicius, fa quello che può.: in affanno, ma nel complesso regge.: soffre le iniziative di Rodrygo, migliora nella ripresa..

: fa legna, gara di grande sostanza per tutti gli oltre 100 minuti.: Tuchel lo preferisce a Goretzka e lui ripaga con una prestazione molto positiva, fa filtro con efficacia.: impalpabile per tutta la partita (dal 76': all'andata era stato disastroso, questa volta non fa errori particolari ma crolla con la squadra).: un guizzo e poco più, non lascia il segno (dall'85' Muller sv).: ha una buona occasione ma sciupa cercando un improbabile assist, esce per un infortunio muscolare (dal 27': gioca più alto e colpisce con qualità con il piede debole, spina nel fianco del Real sulle ripartenze).

: prova di personalità in una serata complicata per lui. Non segna, ma l'apertura con cui innesca Davies sul gol è decisiva quanto la conclusione del canadese (dall'85').: nel complesso il Bayern gioca una grande partita di personalità al Bernabeu, azzecca la mossa Davies alto per Gnabry, ma i cambi conservativi nella ripresa non funzionano e paga oltremodo due ingenuità individuali di Neuer.