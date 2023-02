Francesco Acerbi si vede in panchina. Il difensore dell'Inter, 35 anni oggi, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "In futuro vorrei fare l'allenatore. Ma oggi pare quasi una moda, il patentino lo prende anche un idraulico. E va bene, è giusto che tutti abbiano questo sogno. Ma con un limite, si dia la priorità a chi ha giocato. Io mi sento portato, perché capisco i giocatori. E poi ho vissuto tutte le sfumature: ho toccato il fondo e sono andato in alto. La prima caratteristica che deve avere un allenatore è l'empatia, fa la differenza con i giocatori e viene prima di ogni modulo".



SIMONE INZAGHI - "È intelligente, simpatico, empatico, sempre positivo. È fortunato, ma la fortuna se la va a cercare e la merita. Un profondo conoscitore di calcio, sa tutti i giocatori del mondo: incredibile! Ed è uno che attrae le persone. Da Roma a Milano, è rimasto lo stesso".