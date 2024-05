Juventus, 40 milioni dalla Premier per Cambiaso: incontro con gli agenti

La stagione della Juventus non sarà sicuramente di quelle da incorniciare, culminata sì con la vittoria della Coppa Italia e con la qualificazione alla prossima Champions League e al Mondiale per Club, ma anche con l'esonero di Massimiliano Allegri e tanta delusione per gioco e risultati. Fra le note liete stagionali c'è stata però la consacrazione di un talento italiano, emerso soprattutto per la sua intelligenza tattica e duttilità e che ora fa gola a molti sul mercato: Andrea Cambiaso.





STAGIONE GIA' FINITA - Cambiaso in stagione ha all'attivo 39 presenze fra campionato e Coppa Italia con 3 gol e 6 assist, bottino importante per un giocatore che nasce terzino sinistro, ma che si è trasformato in stagione sia da fludificante a tutta fascia sulla destra che da mezzala di inserimento e rottura alternandosi con McKennie. Un'invenzione di Allegri che lo ha messo al centro della squadra affidandogli spesso il ruolo di "inventore" di gioco. Il giallo rimediato con il Bologna da diffidato gli ha di fatto già visto concludere la sua stagione e, anche per questo, in casa Juventus è tempo di bilanci e incontri per parlare di futuro.



SUMMIT CON GLI AGENTI - Nella giornata di ieri prima della partita contro il Bologna è stato un momento di incontri per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha prima incontrato gli agenti e chiuso il rinnovo di contratto di

Daniele Rugani, e poi ha avuto un summit anche con gli agenti di Cambiaso il cui contratto è in scadenza al 30 giugno 2027, ma che ha uno degli stipendi più bassi della rosa con solo 1 milione di euro netti a stagione, penultimo davanti al solo Pinsoglio. Sicuramente non una gratificazione da titolarissimo quale è stato.



40 MILIONI DALLA PREMIER - E secondo Sportitalia, nel corso dell'incontro, è stata prospettata alla Juventus la possibilità di portare sulla scrivania degli uomini mercato un'offerta per lui da 40 milioni di euro. L'Aston Villa di Monchi, che lo conosce e segue fin dai tempi del Genoa è l'indiziato numero uno, ma occhio anche al Tottenham che in estate cambierà tantissimo. Il campionato di Cambiaso è stato di livello, toccherà alla Juventus decidere come gestire il suo futuro.