"ACF è il passato e il presente, solo per voi non conta niente". Il tifo organizzato della Fiorentina ha risposto così, poco prima del calcio d'inizio del derby toscano contro l'Empoli, alla società viola, continuando nella dura critica al nuovo logo della squadra. Alla parte più calda della tifoseria non è piaciuto il cambiamento che entrerà in vigore dalla prossima stagione, con la scomparsa del marchio ACF dal logo.