Jorginho chiama la Juventus: la strategia di Giuntoli tra la clausola pro Arsenal e Thiago Motta

Nel mercato bisogna muoversi in anticipo dinanzi a una occasione di livello.: l’Arsenal non sembra intenzionato ad esercitare l’opzione di rinnovo annuale per il contratto in scadenza a giugno. Ecco perché Giuntoli mantiene viva questa pista per portare quella qualità in regia che è mancata alla Juventus in questa stagione.Jorginho si sente ancora un giocatore importante, in grado di determinare. Accetta di buon grado quella che è la condizione attuale di alternativa all’Arsenal ma allo stesso tempo vuole di più per l’ultima fase della sua carriera. D’altronde a 32 anni le scelte pesano di più perché non c’è tanto tempo per recuperare.

La Juventus intende aspettare altriper capire se l’Arsenal deciderà o meno di esercitare l’opzione di rinnovo. In caso di esito negativo alloraIl centrocampista azzurro attende novità dalla Juventus alla quale ha confermato tutto il proprio gradimento.