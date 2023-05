Robert Acquafresca è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze. Queste le sue parole sulla Fiorentina: "Il Basilea (avversario della Fiorentina, ndr) non è più quello di prima, adesso lo Young Boys comanda in campionato. Mi auguro che la Fiorentina arrivi in finale, sia per Firenze che per Commisso. La viola è un'ottima squadra, giovane, gestita da un allenatore molto interessante. Credo si sia aperto un grande ciclo a Firenze e spero continui. Sono stato molto vicino alla Fiorentina in passato, nel 2010, all'epoca il mio procuratore parlò con Corvino ma non se ne fece niente, nel calcio tutto cambia in un attimo."