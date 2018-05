Tra i giocatori che con ogni probabilità lasceranno il Torino nella prossima sessione di mercato c'è anche Afriyie Acquah. Il centrocampista ghanese vorrebbe giocare con maggiore continuità ma Walter Mazzarri non è propenso a garantirgli un ruolo da titolare, per questo motivo il procuratore del calciatore, Oliver Arthur, si è già messo al lavoro per cercare una nuova sistemazione al suo assistito.



Già lo scorso anno Acquah era stato a un passo dall'addio al Torino: il suo passaggio al Birmingham per 8 milioni di euro sembrava ormai fatto ma, all'ultimo, Sinisa Mihajlovic ne bloccò la cessione. Ora il presidente granata Urbano Cairo, dalla cessione di Acquah, vorrebbe incassare la stessa cifra che il Birmingham era disposto a spendere dodici mesi fa: 8 milioni di euro.