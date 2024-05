Inter, Inzaghi: ‘Servirà una rosa più profonda. Ho già fatto una valutazione su Arnautovic e Sanchez’

Al termine della partita contro il Sassuolo, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky analizzando la sconfitta contro i neroverdi e offrendo importanti indicazioni in vista della prossima stagione.“Siamo partiti lenti,e abbiamo fatto meglio dopo il loro gol. Nel secondo tempo abbiamo anche cambiato assetto ma sempre creando poco.

“Dispiace per la sconfitta ma il Sassuolo ha svolto una partita di grosso impegno e sacrificio. Per quanto riguarda lo scudetto, credo che il nostro sia lo scudetto della gioia, festeggiato insieme a tutta la nostra gente. È arrivato dopo un percorso di tre anni e sapevamo quanto fosse importante anche per i nostri tifosi”.“Sarà una cosa nuova, come l’anno scorso con il Mondiale a gennaio. La stagione sarà più lunga e dovremo allungare la rosa. Ho letto che si potranno allungare le liste secondo la Uefa. Dove dobbiamo migliorare? Ne stiamo parlando con la società, due acquisti importanti e mirati sono già stati fatti. Bisognerà allungare la rosa poi a volte il mercato è imprevedibile. Ma dovremo rinforzarci”.

“Sarà una cosa nuova, la stagione sarà più lunga e dovremo allungare La Rosa. Ho letto che si potranno allungare le liste secondo la Uefa“L’ho già fatta e ho detto alla società che vorrei ripartire con tutti i calciatori che ho avuto a disposizione senza perderne nessuno. Arnautovic e Sanchez per me sono stati importanti perché hanno giocato meno ma quando sono stati chiamati in causa si sono fatti trovare pronti. Non vorrei rinunciare a nessuno dei miei calciatori, poi capisco che ci sono esigenze di squadra e società”.