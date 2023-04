Gentile Procuratore,sono un semplicissimo appassionato di calcio e seguo la sua rubrica perché interessato al calcio giovanile italiano e ai misteri che lo avvolgono da alcuni anni a questa parte. La questione che vorrei sollevare è quella che riguarda il Lecce calcio o meglio la rosa della squadra Primavera. Ritengo, infatti, scandaloso che sia in pratica composta quasi totalmente da ragazzi stranieri. È vero che sta dominando il campionato under 19, ma mi sfuggono le ragioni che hanno portato il Dirigente Corvino a fregarsene letteralmente di valorizzare i calciatori giovani italiani. Qual è la ragione di tutto questo? Vincere il campionato Primavera? A me sembrerebbe un po’ pochino…AntonioGentile Antonio,in una recente intervista rilasciata a La StampaNon posso competere con i grandi club a livello economico e quindi batto mercati alternativi. La Juventus ha investito quasi 3 milioni su Mancini del Vicenza, Lega Pro: io non potrei mai farlo".perché il prezzo in Italia lo fanno le società titolari dei cartellini. La pista estera consente di “acquistare” giovani calciatori (non ancora professionisti) solo pagando una indennità di formazione alla o alle società di provenienza che si aggira mediamente intorno ai 200 mila euro.Ma dietro tutto questo non va sottovalutato il grande lavoro di scouting degli uomini di Corvino, bravi ad arrivare prima di altri su profili interessanti.Ma ora passo la palla agli utenti dicon un inevitabile quesito: come evitare che i dirigenti italiani debbano ricorrere all’acquisto di calciatori giovani all’estero?