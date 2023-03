“Tutti i miei ragazzi hanno il talento per ambire ad una carriera importante. Sicuramente c’è qualche profilo molto molto interessante, ma nomi è meglio non farli, perché sono generazioni un po’ strane (ride, ndr)".ci è andato coi piedi di piombo dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid per 2-0 che ha portato ilPrimavera allee allora un nome fra quelli protagonisti della gara proviamo a farlo noi, ed è quello dicentrocampista classe 2005 che ha messo a segno il gol che ha sbloccato la partita.Centrocampista dinamico di quantità e qualità dà il suo meglio da mezzala in un centrocampo a tre sapendo abbinare sia una più che discreta abilità in, frutto più che altro di un innato senso del, sia un'ottima capacità di corsa con tempi di. Per caratteristiche c'è chi lo paragona, sempre per restare in casa Milan, aQuello contro l'Atletico Madrid è stato infatti il suo primo gol europeo e solo il secondo in questa stagione condita anche da 3 assist.Arrivato al Milan al termine della scorsa estate di mercato in realtà Stalmach aveva già assaggiato il calcio dei grandi. Aveva infatti trovato già l'esordio nel maggior campionato Polacco (3 gare con 53 minuti all'attivo) con il. Il club rossonero, per strapparlo alla concorrenza diche lo stavano corteggiando,, cifra non da poco per un gioiellino che soltanto a dicembre compirà 18 anni. E oggi il primo passo verso il sogno prima squadra, Abate il suo nome non lo fa, ma vi consigliamo di segnarvelo.