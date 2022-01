Ore calde per il mercato, non solo quello dei calciatori ma anche quello del gaming. Negli scorsi giorni Microsoft ha investito 70 miliardi di dollari per assicurarsi Activision Blizzard, casa che ha tra i suoi fiori all'occhiello la serie Call of Duty, League of Legends e Candy Crush, e ora può scatenare un vero e proprio effetto domino. Secondo il Financial Times, ora i colossi della finanza puntano Electronic Arts: Apple, Amazon, Google e Netflix sono interessati all'azienda nordamericana, celebre per titoli come Battlefield, Apex Legends e The Sims, per la partnership con Star Wars e per il suo ampio ventaglio sugli sport (in Europa soprattutto per FIFA, anche se la collaborazione sta per interrompersi). EA ha un valore di mercato di 38 miliardi di dollari, potrebbe essere il nuovo botto del mercato videoludico.