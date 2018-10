Nel giorno in cui l'assemblea dei soci del Barcellona ha approvato il bilancio per la stagione 2018/2019, l'amministratore delegato Oscar Grau ha parlato così della situazione dell'attaccante classe '93 Paco Alcacer, attualmente in prestito al Borussia Dortmund: "Hanno manifestato l'intenzione di riscattare il giocatore al termine della stagione". Il costo dell'operazione sarebbe di 23 milioni di euro.