Inter: Barella è più vicino al rinnovo di Lautaro, ecco perché

Entrambi sono da tempo disposti a prolungare i rispetti contratti col club nerazzurro in scadenza a giugno 2026, ma le due trattative hanno subito preso strade diverse.- Fin dai primi contatti con il suo agente Alessandro Beltrami ( Calciomercato.com vi ha raccontato l'incontro in Arabia Saudita a Riyad in occasione della Supercoppa italiana - LEGGI QUI ) i dirigenti nerazzurri hanno apprezzato l'atteggiamento del centrocampista italiano, che sta dimostrando un grande attaccamento alla maglia, non soltanto a parole. Infatti le sue richieste economiche sono sempre state in linea con i parametri finanziari dell'

- Diverso è il discorso per Lautaro Martinez. Con il suo agente Alejandro Camano non sono mancati i momenti di tensione e, aspetto più importante,, mezzo milione in meno rispetto ad Hakan Calhanoglu, il nerazzurro più pagato. Insomma l'equilibrio non c'è ancora, come ammesso anche dal direttore sportivo Piero Ausilio. Ma le parti restano al lavoro per cercare di arrivare alla fumata bianca.