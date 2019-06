Francesco Ghelfi, amministratore delegato dell'Empoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss e ha certificato le imminenti cessioni dei centrocampisti Hamed Traoré e Rade Krunic: "Traorè andrà alla Juventus, come Krunic al Milan. Praticamente ufficiali". Ghelfi ha poi espresso il suo parere sulla vicenda Sarri-Juve, rilasciando parole in controtendenza con quelle di ieri del suo presidente Corsi: “E' tutto fatto, credo il Chelsea aspetti un corrispettivo per liberarlo così come successe lo scorso anno”.