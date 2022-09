Oliver Mintzlaff, amministratore delegato del Lipsia, ha parlato della decisione di ingaggiare Marco Rose dopo l'esonero di Tedesco: "Non è stata certo una decisione facile, perché con Domenico abbiamo fatto grandi cose per il nostro giovane club. Nonostante la vittoria in coppa sentivamo già alla fine della seconda metà della stagione che non era lo sviluppo che volevamo. Questa tendenza è continuata quest'anno. Non stavamo cercando un vigile del fuoco, stavamo cercando un allenatore che riportasse in campo la qualità della squadra. Nessuno si aspetta miracoli. Diamo tutto abbastanza tempo per sviluppare le cose. Siamo molto contenti che Marco Rose abbia detto in breve tempo di essere pronto. È stato un colpo di fortuna che fosse disponibile".