La Salernitana non si arrende e crede ancora alla salvezza, lo conferma l'amministratore delegato Maurizio Milan a Telecolore: "Non ci nascondiamo dietro un dito, sappiamo che la strada è in salita e ne siamo stati sempre consapevoli. Il presidente Iervolino sta facendo tantissimo, mister Nicola ha accettato questa sfida e anche a San Siro ho visto una Salernitana a viso aperto: mi è parsa una squadra coraggiosa, almeno per mezz'ora. Indipendentemente da aspetti legali e vicende extracalcistiche, posso assicurarvi che siamo concentratissimi e carichi per le prossime gare. Ho scambiato qualche battuta con direttore e allenatore, ce la metteremo tutta e nulla è ancora compromesso. Anzi, siamo molto fiduciosi. In teoria ci sono anche due match decisivi da recuperare, si spera nel più breve tempo possibile, ma il nostro progetto andrà avanti, che sia Serie A o Serie B. Abbiamo intenzione di garantire un futuro straordinario ad un pubblico meraviglioso".