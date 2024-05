Una sfida da non sottovalutare, un incontro che può decidere le sorti del campionato biancoceleste.Un match fondamentale per i capitolini: in palio altri 3 punti per tenere accese le speranze di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la prima con il nuovo format, della formazione di Tudor. A fronteggiare i biancocelesti, gli uomini di Palladino che nelle ultime gare sembrano aver tirato il freno a mano (2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5), ma desiderano mantenere vive le ultime possibilità di qualificarsi alla Conference.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Pablo Marì, D’Ambrosio, Kyriakopoulos; Pessina, Bondo; Colpani, Carboni, Zerbin; Djuric. All. Palladino.LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor.