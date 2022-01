Lele Adani alla Gazzetta dello Sport ha parlato del colpo di mercato bianconero: "La Juventus aveva già una rosa da primo posto e con Vlahovic ha fatto il colpo più “rumoroso” e ricco di questa sessione di calciomercato. Basterà per rimontare e arrivare nelle prime quattro? La domanda da fare, piuttosto, è perché non sia già almeno in zona Champions. Stiamo parlando della squadra con: il monte ingaggi più alto; l’allenatore più pagato; la rosa con più nazionali; i singoli che hanno vinto di più in carriera. Eppure è dietro, e non per caso, non solamente all’Inter, ma anche a Napoli, Milan e Atalanta. Il perché non andava, e non va, cercato nel parco giocatori, ma nella proposta di calcio che si è vista finora. Se questa non cambia, non è detto che Vlahovic da solo colmi il gap che si è formato nei primi mesi di campionato con le altre. Anzi, diventa pure difficile pensarlo"