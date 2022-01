Intervistato dalla Gazzetta dello Sport l'ex difensore e oggi opinionista apprezzato, Lele Adani, ha parlato della situazione dei top club di Serie A in vista di questa ultima settimana di mercato.



INTER - " I dubbi dopo le partenze di Lukaku, Hakimi, Conte ed Eriksen sono stati spazzati via. Mercato? Ho letto di Caicedo, che Simone conosce bene, dopo l’infortunio di Correa: se è una richiesta del tecnico, la società ha il dovere di accontentarlo. Mi convince meno la volontà di prendere un esterno sinistro... Prima di pensare a poter prendere qualcuno, bisogna tenersi Perisic perché in quel ruolo è unico, nessuno può fare il quinto di centrocampo come lui: un attaccante a tutti gli effetti, ma con la corsa di un decatleta in grado di coprire tutta la fascia. Non vedo nessuno che possa sostituirlo, ma neanche fargli da vice"



MILAN - "​Un difensore serve, anche perché Romagnoli è in scadenza e non si sa cosa succederà. A me piace Kalulu e può essere una soluzione futuribile, ma credo che l’aggiunta di un mancino in più farebbe alzare subito il livello. I nomi? Botman è completo, da Milan. Un’idea può essere anche Senesi del Feyenoord. È arrivato Lazetic, che però conosco ancora troppo poco. L’ho sempre detto, ho molto rispetto per Messias, Diaz e gli altri, ma se si vuole anche solo pensare allo scudetto manca un giocatore di valore assoluto".