L'ex calciatore e attuale commentatore Lele Adani, presente come da abitudine alla Bobo TV, il Twitch di Christian Vieri, commenta così la vittoria di domenica sera della Juventus con il Verona: "La Juventus ha la rosa più forte del campionato insieme all’Inter, questo l'abbiamo sempre detto qui. Vlahovic mi ha esaltato: è stato un’ira di Dio, è unico ed è già tra i tre attaccanti più forti al mondo. La Juventus è una super squadra, non si può dire che l’obiettivo è arrivare solo davanti all’Atalanta. La Juventus ieri ha giocato bene, ci sono state delle giocate super: ha creato 4-5 occasioni bellissime. Vlahovic poi ha trascinato tutti e Morata è stato commovente per come ha giocato e come si comporta".