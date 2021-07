Dai microfoni della Bobo Tv, l'ex calciatore dell'Inter, Lele Adani, ha parlato del rapporto che si era creato tra Antonio Conte e Javier Zanetti.



"Chi segue l'Inter perché ha amici dentro o ex compagni che hanno giocato, sa benissimo che Conte era vicinissimo a Pupi Zanetti. Quando c'è stato un po' di problema tra un anno e l'altro di Conte, Antonio trovava in Javier un referente, uno con cui confrontarsi, uno di campo ma che sapeva interagire sulla richiesta e su un bisogno dell'allenatore in un momento di difficoltà. Qualsiasi ruolo può essere giusto o non giusto per un ex allenatore, lo si deve fare con giudizio e voglia di costruire. Le figurine non servono al calcio".