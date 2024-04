Adani: 'Complimenti alla Roma, ha vinto contro una ingiustizia'

19 minuti fa



Lele Adani ha fatto i complimenti ai giallorossi in una storia su Instagram dopo la vittoria di ieri contro l'Udinese: "Ci tenevo a fare i miei più sentiti complimenti alla Roma, che è riuscita nell’impresa quasi impossibile di vincere in 18 minuti di calcio, sia in trasferta che in casa. In trasferta perché ha giocato a Udine contro l’Udinese e in casa perché è tutelata e rappresentata in Italia, quindi in casa nostra, la casa di tutti noi, dal sistema calcio italiano, che poi a sua volta lei rappresenta e onora quando va a giocare in Europa. Per esempio quando fa la quinta semifinale negli ultimi sette anni. Non facile davvero riuscire a vincere in trasferta e in casa contro un avversario come l’Udinese e contro un’ingiustizia. Complimenti di cuore all’AS Roma. Viva el fùtbol!".