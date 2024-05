Inter, a ruba i biglietti per la festa a San Siro con la Lazio: prezzi alle stelle

Sono già passate due settimane dalla seconda stella vinta nel derby contro il Milan, ma il popolo nerazzurro vuole continuare a festeggiare. Questa mattina si è aperta la vendita dei, in calendario nel penultimo weekend di maggio. La Lega Serie A deve ancora annunciare giorno e orario, ma è probabile che si giochi domenica 19 maggio con calcio d'inizio alle ore 15 o 18.- La prima fase di vendita era riservata agli abbonati a questo campionato esul sito ufficiale del club.

: 69 € per il terzo anello verde e blu, 79 € per il terzo rosso e arancio, 89 € e per il secondo blu e verde (Curva Nord), 125 € per il primo blu, 129 € per il primo verde, 125 € per il secondo aracio, 135 € per il secondo rosso, dai 199 € in su per il primo rosso e arancio.- Dalle ore 10:30 di mercoledì 8 maggio si apre la, che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purchè tutti gli utilizzatori siano soci attivi nella stagione in corso.

Dalle ore 10:30 di giovedì 9 maggio, in caso di disponibilità residue, potranno accedere alla vendita sia gli abbonati che i soci Inter Club.Al termine delle fasi prioritarie riservate ad abbonati e soci Inter Club, le eventuali ultimissime disponibilità saranno messe in vendita libera venerdì 10 maggio.Per contrastare il fenomeno del bagarinaggio e il secondary ticketing, per l'occasione(il brano che da oltre 20 anni accompagna i gol dell'Inter a San Siro), uno dei tre protagonisti della canzone celebrativa del ventesimo scudetto: "Ho fatto un sogno". Il trio consi unirà per l'evento privato per sponsor dipendenti del club in programma lunedì 20 maggio al Castello Sforzesco, dove è atteso anche

per le vie del centro di Milano nella serata di. Infine venerdì 7 (ore 17-1), sabato 8 e domenica 9 giugno (ore 11-1) ci sarà ladi Milano.