La vittoria del Brighton in casa del Chelsea nell'ultimo turno di Premier League è stata l'occasione per un confronto tra Lele Adani, opinionista della Rai, e Nicola Roggero, giornalista di Sky, al commento della gara di Stamford Bridge.



Nel corso del match Roggero aveva criticato duramente la scelta dei Seagulls dell'ex Sassuolo di uscire sempre dal basso palla al piede, cercando la costruzione fin dalla difesa. "Va bene la partenza dal basso ma ogni tanto si potrebbe evitare di subire una facile conclusione", aveva detto in telecronaca.



L'ex calciatore ha risposto per le rime con una storia su Instagram. "Tranquillo fratello, tranquillo. Il pallone logora chi non ce l'ha. Continuare, continuare".