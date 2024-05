Ilarriva all'Olimpico Grande Torino per il match della 37esima giornata contro i granata senza stimoli derivanti dalla classifica: tanto la qualificazione alla prossima Champions League quanto il secondo posto dietro l'Inter sono archiviati. Diverso è il discorso per ildi Ivan Juric, che nonostante i tanti pareggi in momenti cruciali del campionato, grazie al 2-2 tra Fiorentina e Napoli c'è la possibilità, con due vittorie, di continuare a sperare in un posto nella prossima Conference League. Ma serve ottenere due vittorie nelle ultime due partite di Serie A, contro il Milan e poi contro l'Atalanta.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Torino-Milan in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Segui Torino-Milan in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

non ce la fa neanche per la panchina, al suo posto non Florenzi ma. In avanti eccoe Pulisic a supporto di Jovic. Per il Torino gioca Tameze da braccetto, spazio acon Ilic in mediana e a Ricci dietro a Zapata e all'ex di turno: Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Masina; Ricci; Pellegri, Zapata. All. Juric.

: Sportiello; Kalulu, Thiaw, Tomori, Terracciano; Bennacer, Musah; Pulisic, Reijnders, Okafor; Jovic. All. Pioli.