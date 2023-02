Lele Adani critica l’Inter in un intervento sulla BoboTv: “Le partite brutte dell’Inter sono veramente brutte. Rimane con la Juventus la rosa più forte del campionato, ora ha recuperato giocatori come Lukaku e Brozovic. La gara contro il Bologna sembra una ripetizione di altre situazioni che ci sono viste. L’Inter rimane in corsa per la Champions League, ma è a -18 punti dal Napoli che non è concepibile né per l’Inter né per la Juve indipendentemente dalla penalizzazione. È troppo riduttivo dire che il Napoli è andato via, non può esserci una distanza così abissale, non c’è in nessun campionato e il nostro è un campionato di livello medio-basso. Il Bayern poteva dare 15 gol all’Union Berlino ma non è a 18 punti dall’Union Berlino”.