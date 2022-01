Lele Adani dice la sua sulla Roma e, sopratutto, su Mourinho alla BoboTv: "Lo trovo distruttivo, non costruttivo e non credo che il mercato possa aiutare: Maitland-Niles non cambia niente in questa Roma. Sergio Oliveira io lo conosco da 10 anni: è un buon giocatore, ma non credo possa stravolgere questa Roma. E comunque il problema non credo proprio sia stato Maitland-Niles per il crollo dal 70' in poi".