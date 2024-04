Milan, Bennacer ancora fuori: in estate può partire, tra clausola e Arabia Saudita

Ancora fuoriStefano Pioli, nella consueta conferenza stampa della vigilia, è stato chiaro, il centrocampista algerino non è ancora al 100%, al suo posto ci sarà Yacine Adli, che ha fatto passi da gigante nella fase difensiva e a oggi è a tutti gli effetti un titolare. Partirà ancora in panchina, l'ennesima di in una stagione maledetta, condizionata dal recupero per l'infortunio al ginocchio, rimediato lo scorso anno nella semifinale di Champions League contro l'Inter, e da una Coppa d'Africa disastrosa (Algeria fuori ai gironi)., numeri da seconda scelta, ma a oggi è difficile criticare le decisioni di Pioli.

Bennacer quest'anno non è mai stato veramente in condizione, un lontano parente del giocatore ammirato lo scorso anno. L'infortunio lo ha pesantemente condizionato,Il suo contratto in scadenza nel 2027, rinnovato nel gennaio 2023, non lo tiene al riparo da sorprese,Il Milan al momento non ha preso nessuna decisione, ma è chiaro che l'aspetto economico avrà il suo peso., per le casse del club poco meno di 8 milioni di euro lordi, se dovesse arrivare una proposta convincente verrà presa in considerazione. L'ex Empoli, costato nell'estate 2019 poco più di 15 milioni di euro per portarlo via dal Castellani, ha estimatori in Inghilterra e in Francia, ma. Dopo i rumors dell'estate scorsa e, soprattutto, dello scorso gennaio, l'Arabia Saudita questa volta potrebbe bussare alla porta del Milan.